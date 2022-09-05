военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Помощник Карпина оценил шансы Кокорина, Оздоева и Дзюбы попасть в сборную России

Короткая ссылка
Помощник главного тренера сборной России Юрий Никифоров высказался о шансах Артёма Дзюбы, Александра Кокорина и Магомеда Оздоева быть вызванными в расположение национальной команды.
Помощник Карпина оценил шансы Кокорина, Оздоева и Дзюбы попасть в сборную России
  • Gettyimages.ru

«Пусть Кокорин сначала начнёт играть. То, что он вышел на один тайм, — это всё равно никакой информации не даёт. Дорога в сборную никому не закрыта. Но у нас все на контроле, мы знаем, кто сколько играл», — цитирует Никифорова «РБ Спорт».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее в пресс-службе Федерации футбола Киргизии отреагировали на информацию о матче с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить