Помощник Карпина оценил шансы Кокорина, Оздоева и Дзюбы попасть в сборную России

Помощник главного тренера сборной России Юрий Никифоров высказался о шансах Артёма Дзюбы, Александра Кокорина и Магомеда Оздоева быть вызванными в расположение национальной команды.

«Пусть Кокорин сначала начнёт играть. То, что он вышел на один тайм, — это всё равно никакой информации не даёт. Дорога в сборную никому не закрыта. Но у нас все на контроле, мы знаем, кто сколько играл», — цитирует Никифорова «РБ Спорт».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее в пресс-службе Федерации футбола Киргизии отреагировали на информацию о матче с Россией.