Стало известно, сколько займёт восстановление Литвинова
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«У Литвинова — повреждение связок голеностопа, восстановление займёт около трёх недель. Мартинс проходит дообследование, информация о характере травмы и сроках восстановления будет позднее», — передаёт пресс-служба клуба.
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