Юран: Промес выпал из игры с «Зенитом»

Российский тренер Сергей Юран оценил игру нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Промес-то как раз обладает опытом. И в таких матчах должен быть активнее. Да, мог сравнять счёт. Но в целом выпал из игры», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия высказался о потасовке с игроками «Зенита».