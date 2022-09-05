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Кавазашвили: «Спартак» в психологическом плане был напуган в матче с «Зенитом»

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение московской команды от «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.
Кавазашвили: «Спартак» в психологическом плане был напуган в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«До этого «Спартак» играл в свою игру в атаке. Переходя на чужую половину, они атаковали — это было самым главным преимуществом красно-белых. Сейчас из-за психологического фактора была неуверенность в индивидуальных действиях футболистов и плохая управляемость коллективом. Не было налаженной игры, они боялись и не знали, куда мяч девать, в психологическом плане были напуганы», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Он также заявил, что «Зенит» провёл один из лучших матчей, но для «Спартака» это будет уроком. По его словам, этот матч был в лучшем стиле клубов АПЛ.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных матчах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее российский тренер Сергей Юран поделился впечатлениями от матча восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

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