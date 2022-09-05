Юран: мячи каким-то чудом не залетали в ворота Максименко

Российский тренер Сергей Юран поделился впечатлениями от матча восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Результат расстроил. Хотя стоит признать, что москвичи, конечно, уступили по делу. Слава богу, что с таким счётом проиграли. Мячи каким-то чудом не залетали в ворота Максименко. А после перерыва питерцы своего добились», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных матчах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия высказался о потасовке с игроками «Зенита».