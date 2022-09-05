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Москвина ответила Козловскому на критику судейства на Олимпиаде-2022

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина ответила на слова своего подопечного Дмитрия Козловского о несправедливом судействе на Олимпийских играх в Пекине.
Москвина ответила Козловскому на критику судейства на Олимпиаде-2022
  • AFP

«А на Олимпиаде кто судил? Болельщики Тарасовой и Морозова? Или Мишиной и Галлямова? Может быть, судьи, которых поставила Тутберидзе? Москвина? Но фигурное катание — это правда — вид спорта с субъективной оценкой с массой других факторов», — цитирует Москвину «Спорт-Экспресс».

Напомним, что пара Дмитрий Козловский — Александра Бойкова заявила, что судейство на Олимпиаде в Пекине было несправедливым. Дуэт занял четвёртое место в индивидуальном турнире.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании. Они уступили только дуэту из Китая Суй Вэньцзин — Хань Цун.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу на ОИ-2022, а также выиграли золотые медали в командном турнире. 

Ранее Максим Траньков сообщил, что продолжает сотрудничество с Тарасовой и Морозовым.

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