Москвина ответила Козловскому на критику судейства на Олимпиаде-2022
- AFP
«А на Олимпиаде кто судил? Болельщики Тарасовой и Морозова? Или Мишиной и Галлямова? Может быть, судьи, которых поставила Тутберидзе? Москвина? Но фигурное катание — это правда — вид спорта с субъективной оценкой с массой других факторов», — цитирует Москвину «Спорт-Экспресс».
Напомним, что пара Дмитрий Козловский — Александра Бойкова заявила, что судейство на Олимпиаде в Пекине было несправедливым. Дуэт занял четвёртое место в индивидуальном турнире.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании. Они уступили только дуэту из Китая Суй Вэньцзин — Хань Цун.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу на ОИ-2022, а также выиграли золотые медали в командном турнире.
Ранее Максим Траньков сообщил, что продолжает сотрудничество с Тарасовой и Морозовым.