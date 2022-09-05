Усман считает, что Нурмагомедов ни за что не вернётся в лёгкий вес

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман поделился мнением о возвращении россиянина Хабиба Нурмагомедова в лёгкий вес.

«Ели Оливейра вызовет Нурмагомедова? Хабибу будет легче просто сказать «нет». Во-первых, не думаю, что он когда-нибудь снова опустится в лёгкий вес. Ни за что. Он большой, он полутяжеловес», — приводит слова Усмана Sportskeeda.

Он также сравнил Нурмагомедова с коренастым медведем, который валит полутяжеловесов.

Нурмагомедов в 29 боях одержал 29 побед. 33-летний российский боец завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в статусе чемпиона мира UFC. Нурмагомедову принадлежит промоушен по смешанным единоборствам Eagle FC.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал поражение Усмана от Леона Эдвардса в реванше за титул в полусреднем весе.