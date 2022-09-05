Усман считает, что Нурмагомедов ни за что не вернётся в лёгкий вес
- AP
«Ели Оливейра вызовет Нурмагомедова? Хабибу будет легче просто сказать «нет». Во-первых, не думаю, что он когда-нибудь снова опустится в лёгкий вес. Ни за что. Он большой, он полутяжеловес», — приводит слова Усмана Sportskeeda.
Он также сравнил Нурмагомедова с коренастым медведем, который валит полутяжеловесов.
Нурмагомедов в 29 боях одержал 29 побед. 33-летний российский боец завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в статусе чемпиона мира UFC. Нурмагомедову принадлежит промоушен по смешанным единоборствам Eagle FC.
Ранее Нурмагомедов прокомментировал поражение Усмана от Леона Эдвардса в реванше за титул в полусреднем весе.