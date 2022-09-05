Ловрен: разочарован, что «Зенит» остался без Лиги чемпионов
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«Тяжело ли входить в неделю Лиги чемпионов, когда мы в ней не участвуем? Да, это очень грустно. Разочарован, что «Зенит» остался без Лиги чемпионов, это полное дерьмо», — цитирует Ловрена «Чемпионат».
Напомним, что УЕФА отстранил российские команды от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после восьми туров, набрав 20 очков.
Ранее сообщалось, что «Зенит» показал эмоции футболистов после победы над «Спартаком».