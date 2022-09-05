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Зиньковский рассказал, когда будет готов выйти на поле

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своём восстановлении.
Зиньковский рассказал, когда будет готов выйти на поле
  • Gettyimages.ru

«Здоровье? Ещё пара недель — 50 на 50, что к «Локомотиву» буду готов. Надеюсь, что после «Локомотива» точно буду готов. Как себя чувствую? Чуть-чуть болит плечо, но нормально всё», — цитирует Зиньковского Sport24.

Зиньковский получил повреждение в матче седьмого тура чемпионата России с «Факелом» (4:1). Он выбыл примерно на три недели.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт 18 сентября.

Ранее сообщалось, что «Зенит» показал эмоции футболистов после победы над «Спартаком».

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