Зиньковский рассказал, когда будет готов выйти на поле

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своём восстановлении.

«Здоровье? Ещё пара недель — 50 на 50, что к «Локомотиву» буду готов. Надеюсь, что после «Локомотива» точно буду готов. Как себя чувствую? Чуть-чуть болит плечо, но нормально всё», — цитирует Зиньковского Sport24.

Зиньковский получил повреждение в матче седьмого тура чемпионата России с «Факелом» (4:1). Он выбыл примерно на три недели.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт 18 сентября.

Ранее сообщалось, что «Зенит» показал эмоции футболистов после победы над «Спартаком».