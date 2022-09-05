Онопко заявил, что Дзюба может быть вызван в сборную России в ближайшее время

Тренер сборной России Виктор Онопко не исключил вызова нападающего турецкого «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в расположение национальной команды.

«Вызовем ли мы Дзюбу в сборную в сентябре, если он хорошо будет проявлять себя в Турции? Мы следим за всеми футболистами. В теории — да, он может быть вызван. Мы можем любого вызвать», — цитирует Онопко «РБ Спорт».

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу на сборы команды по желанию самого футболиста.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Ранее главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла пошутил о росте Дзюбы.