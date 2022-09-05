На трибунах стадиона «Черноморец» в Одессе украинизировали название команды
- © Tlegram/FC Chornomorets Odesa
«Трава зелёная, небо голубое, настроение бодрое, название команды — на украинском», — сообщается в социальных сетях команды.
Напомним, что УПЛ в сезоне-2021/22 была досрочно завершена в апреле. Чемпионом Украины стал «Шахтёр», который лидировал в турнирной таблице. После 18 туров в активе команды было 47 очков.
Ранее сообщалось, что матч УПЛ между «Шахтёром» и «Динамо» может пройти на стадионе «Вест Хэм».