Кафельников — о поражении «Спартака»: унылое зрелище

Теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился впечатлениями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Унылое зрелище, больше ничего не скажу. Класс у «Зенита» выше, поэтому и выиграли. Как вышла нормальная команда (с нормальным уровнем игроков) — всё стало на свои места», — цитирует Кафельникова Metaratings.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках восьмого тура РПЛ проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой петербуржцев со счётом 2:1.

«Зенит» лидирует (20 очков) в турнирной таблице. «Спартак» располагается на пятой строчке (16).

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия высказался о потасовке с игроками «Зенита».