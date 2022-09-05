Гафин: Захарян в курсе того, что мы не собираемся держать его в золотой клетке

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«Для нас это большое событие — то, что мы получаем предложения от европейских грандов. Арсен — выпускник нашей академии. Времени не хватило, чтобы решить технический вопрос. Он в курсе того, что мы не собираемся держать его в золотой клетке», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры. Однако по ряду не зависящих от российского клуба технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Дмитрий Скопинцев рассказал, как помог Захаряну пережить срыв перехода в «Челси».