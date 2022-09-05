Источник: Погба признался, что обращался к шаманам

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба признался полиции, что пользовался услугами шамана, но не из-за нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

По информации Get French Football News, он обращался к шаманам, чтобы помочь благотворительной организации в Африке, а не наложить проклятье на Мбаппе.

Ранее Погба обратился в полицию, потому что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса. Шантажисты требовали с игрока €13 млн.

Брат футболиста уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятье на Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Погба всё же пытался передать шантажистам €13 млн, но банк заблокировал перевод.