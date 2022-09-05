Новичок ЦСКА Зделар: никогда не перейду в «Спартак» или «Црвену Звезду»

Новичок московского ЦСКА Саша Зделар рассказал о своём отношении к столичному «Спартаку» и белградской «Црвене Звезде».

«Нет, не поеду в эти клубы. Не скажу про них ничего плохого, но я фанат «Партизана» — люблю клуб всей душой. Повторю: ЦСКА и «Партизан» — братья. Для меня важно играть в клубе, где я свой», — цитирует сербского полузащитника Sport24.

При этом он отметил, что у него никогда не возникало проблем с болельщиками «Црвены Звезды» и «Спартака».

«Это большие клубы. Футбол — это ведь про уважение. Надеюсь, что и они уважают меня. Мы, футболисты, далеки от фанатских разборок», — заключил он.

Зделар присоединился к ЦСКА в летнее трансферное окно. Контракт с 27-летним полузащитником был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл в составе «Партизана» 50 матчей.

Ранее Зделар заявил, что разговоры о чемпионстве ЦСКА — громкие слова.