Хусаинов назвал неверной реакцию арбитра на ряд моментов в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов оценил работу судей на матче восьмого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Арбитр был слишком заметен в матче, это плохо. Единоборства он трактовал грязно, неверно, хотя были нарушения», — цитирует Хусаинова ТАСС.

По его мнению, Павел Кукуян должен был показать вторую жёлтую карточку защитнику «Зенита» Родригао во втором тайме.

«Да, в этих моментах арбитр среагировал неверно. Хорошо, что более жёстких моментов не было, футболисты вели себя корректно», — заключил Хусаинов.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Главный арбитр матча Кукуян из Сочи показал по две жёлтые карточки футболистам «Спартака» и «Зенита».

Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что петербуржцы будут побеждать «Спартак» постоянно.