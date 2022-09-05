Хусаинов назвал неверной реакцию арбитра на ряд моментов в матче «Спартак» — «Зенит»
«Арбитр был слишком заметен в матче, это плохо. Единоборства он трактовал грязно, неверно, хотя были нарушения», — цитирует Хусаинова ТАСС.
По его мнению, Павел Кукуян должен был показать вторую жёлтую карточку защитнику «Зенита» Родригао во втором тайме.
«Да, в этих моментах арбитр среагировал неверно. Хорошо, что более жёстких моментов не было, футболисты вели себя корректно», — заключил Хусаинов.
Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.
Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).
Главный арбитр матча Кукуян из Сочи показал по две жёлтые карточки футболистам «Спартака» и «Зенита».
Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что петербуржцы будут побеждать «Спартак» постоянно.