Дюков: у нового формата КР есть достоинства и преимущества

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о недостатках нового формата Кубка России.

«То, что клубы из регионов отрезаны от клубов РПЛ, — это, конечно, недостаток. С другой стороны, у этого формата есть другие достоинства. Начали проводить кубок в таком формате — нужно его провести, а дальше подвести итоги. После этого примем решение», — цитирует Дюкова ТАСС.

По его словам, на сентябрьском исполкоме РФС будет рассмотрен регламент и место проведения финала КР.

«Не знаю, будет решение или нет. РФС подготовит предложения, члены исполкома их обсудят», — пояснил Дюков.

Финал Кубка России запланирован на 11 июня 2023 года.

КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее защитник ЦСКА Саша Зделар оценил формат Кубка России по футболу.





