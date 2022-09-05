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Хэмилтон попросил прощения у Mercedes за эмоции во время Гран-при Нидерландов

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Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал четвёртое место на Гран-при Нидерландов «Формулы-1».

Во время гонки Хэмилтон эмоционально обругал свою команду за то, что все его преследователи сменили шины, а он — нет. Он шёл лидером, а после рестарта потерял три позиции после 56-го круга.

«Я очень надеялся, что нам удастся завоевать два первых места, но машина безопасности сильно помешала и я был на грани срыва от эмоций, так что прошу прощения у команды», — цитирует Хэмилтона BBC.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов «Формулы-1».

Вторым финишировал пилот Mercedes Джордж Рассел (+4,071). Третий — Шарль Леклер из Ferrari (+10,929). Льюис Хэмилтон из Mercedes стал четвёртым (+13,016).

Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Нидерландов.

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