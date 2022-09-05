Дюков: Федун останется в исполкоме РФС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, изменится ли состав исполкома (РФС) из-за ухода из московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Федун остаётся. Он многое сделал для футбола и хочет и далее быть полезным, дальше работать», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

По его словам, ближайшее заседание исполкома состоится в 20-х числах сентября.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что несколько раз встречался с Федуном.