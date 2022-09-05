Губерниев: у «Зенита» нет конкурентов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартаку» пока рано играть такие матчи! Команда и сыровата, и исполнители скромнее, чем у «Зенита». Разом развалилась вся игра… «Зенит», скорее всего, обыграет всех прямых конкурентов. Хотя, если честно, конкурентов у него нет!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой петербуржцев со счётом 2:1.

«Зенит» лидирует (20 очков) в турнирной таблице. «Спартак» располагается на пятой строчке (16).

Ранее защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией после четырёх чемпионств подряд.