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Абаскаль объяснил, почему новичок «Спартака» Бальде неудачно вошёл в игру с «Зенитом»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о заменах в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

«Бальде не играл четыре месяца. Четыре! Мы хотели дать ему меньше времени, но получилось чуть больше», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Испанский специалист подчеркнул, что все четыре замены были вынужденными.

«Я их делал исходя из происходящего на поле. В футболе всё идёт от эпизодов: травм, карточек, голов. К сожалению, сегодня за две минуты произошли и гол, и травма», — пояснил Абаскаль.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1. 

Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее Абаскаль сообщил, что у Руслана Литвинова гематома размером с футбольный мяч.

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