Дюков о сорвавшемся трансфере Захаряна: будем искать решения

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Мне кажется, здорово, что «Челси» интересуется Захаряном. Клубы не могут перевести деньги? Будем искать решения. Обращалось ли «Динамо» в РФС, чтобы помочь найти пути перехода? Мы не участвовали в этих переговорах», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры. Однако по ряду не зависящих от российского клуба технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Дмитрий Скопинцев рассказал, как помог Захаряну пережить срыв перехода в «Челси».