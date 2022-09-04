«Зенит» пошутил над предматчевым анонсом дерби от «Спартака» в стиле «Звёздных войн»
В ролике «Зенит» предстал в образе Дарта Вейдера — одного из главных антагонистов серии фильмов «Звёздные войны», противостоящего целому отряду повстанцев.
Напомним, что «Спартак» анонсировал игру с «Зенитом» в стиле «Звёздных войн».
Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).
Ранее стало известно, что Никита Чернов полторы минуты играл в одной бутсе в матче «Спартак» — «Зенит».