«Зенит» пошутил над предматчевым анонсом дерби от «Спартака» в стиле «Звёздных войн»

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала ролик в социальных сетях, который стал ответом на предматчевый анонс дерби от московского «Спартака».

В ролике «Зенит» предстал в образе Дарта Вейдера — одного из главных антагонистов серии фильмов «Звёздные войны», противостоящего целому отряду повстанцев.

Напомним, что «Спартак» анонсировал игру с «Зенитом» в стиле «Звёздных войн».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее стало известно, что Никита Чернов полторы минуты играл в одной бутсе в матче «Спартак» — «Зенит».