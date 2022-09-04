Тихонов: Абаскалю нужно было перестроить игру в перерыве матча с «Зенитом»

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча восьмого тура национального чемпионата с петербургским «Зенитом».

«Спартак» очень рано пропустил, со стандарта. Думаю, если бы Абаскаль в перерыве перестроил схему, поменял тактику и сыграл бы вторым номером, возможно, «Спартак» дотерпел бы, сыграв от обороны. Поэтому результат в этом матче был самым главным», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо впервые появился на поле после травмы.