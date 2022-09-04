Радченко о матче «Спартак» — «Зенит»: второй тайм показал, кто в доме хозяин

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал матч между командами в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» заслуженно победил. Второй тайм показал, кто в доме хозяин. Индивидуальное мастерство игроков «Зенита» было выше игроков «Спартака». Я бы не сказал, что «Спартак» играл плохо, они играли на максимум», — цитирует Радченко «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее болельщики «Спартака» освистали Зелимхана Бакаева после его выхода на замену за «Зенит».