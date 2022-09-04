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Андрей Мостовой: у «Зенита» всегда стоит задача доминировать на поле

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«У «Спартака» в первом тайме был один момент. Они его реализовали. Нам оставалось только идти в атаку. У нас всегда стоит задача доминировать на поле. Команда собралась в перерыве, мы поговорили. Все понимали, что нужно забить гол. Мы выполнили задачу», — рассказал Мостовой.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды. Мостовой забил победный гол и был признан лучшим игроком матча.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее болельщики «Спартака» освистали Зелимхана Бакаева после его выхода на замену за «Зенит».

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