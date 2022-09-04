Конате назвал катастрофой судейство в матче с «Локомотивом»

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал результат матча восьмого тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

«Судейство сегодня — это катастрофа. Моё удаление? Так нельзя», — цитирует ивуарийского форварда РИА Новости.

«Ахмат» в гостях обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. Команда из Грозного в середине первого тайма осталась в меньшинстве после удаления Мохамеда Конате (28-я минута).

В составе «Ахмата» мячи забили Конате (3-я), Лечи Садулаев (62-я). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (42-я, пенальти).

Ранее в «Ахмате» рассказали, что Гамид Агаларов должен был выйти на поле в матче с «Локомотивом».