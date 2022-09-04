«Зенит» не проигрывает «Спартаку» 11 матчей подряд

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных матчах с 2017 года (11 матчей подряд).

В последний раз «Спартак» победил «Зенит» в матче РПЛ 27 ноября 2017 года. Тогда красно-белые одержали победу со счётом 3:1.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

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