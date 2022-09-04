военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Зенит» не проигрывает «Спартаку» 11 матчей подряд

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» не проигрывает «Спартаку» 11 матчей подряд
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных матчах с 2017 года (11 матчей подряд).

В последний раз «Спартак» победил «Зенит» в матче РПЛ 27 ноября 2017 года. Тогда красно-белые одержали победу со счётом 3:1.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее Клаудиньо впервые появился на поле после травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить