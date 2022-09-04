Мостовой вывел «Зенит» вперёд в матче со «Спартаком»

В рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» принимает на своём поле «Зенит».

На 60-й минуте Андрей Мостовой забил второй мяч за команду гостей. Ранее голом отметился Деян Ловрен. За «Спартак» в первом тайме забил Александр Соболев.

Матч в настоящий момент проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее Наиль Умяров вышел вместо травмированного Руслана Литвинова в матче «Спартак» — «Зенит».