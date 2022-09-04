Мостовой вывел «Зенит» вперёд в матче со «Спартаком»
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На 60-й минуте Андрей Мостовой забил второй мяч за команду гостей. Ранее голом отметился Деян Ловрен. За «Спартак» в первом тайме забил Александр Соболев.
Матч в настоящий момент проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».
После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» — пятый (16).
Ранее Наиль Умяров вышел вместо травмированного Руслана Литвинова в матче «Спартак» — «Зенит».