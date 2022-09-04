Вендел и Промес получили жёлтые карточки после перепалки в матче «Спартак» — «Зенит»

В первом тайме матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит» между игроками команд произошла стычка.

На 40-й минуте встречи между Венделом и Квинси Промесом началась перепалка. Деян Ловрен вступился за своего одноклубника и грубо оттащил Промеса. К группе присоединился капитан красно-белых Георгий Джикия. Судья наказал жёлтыми карточками Вендела и Промеса.

Счёт после первого тайма — 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Александр Соболев (21-я минута).

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее Соболев открыл счёт в матче «Спартак» — «Зенит».