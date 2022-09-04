Благодаря голу Соболева «Спартак» обыгрывает «Зенит» после первого тайма
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Матч в настоящий момент проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Счёт после первого тайма — 1:0. Гол забил Александр Соболев.
После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» — пятый (16).
В последний раз команды встречались 9 июля в рамках матча за Суперкубок России. Тогда «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0.
Ранее между Барриосом и Зобниным произошла стычка в матче «Спартак» — «Зенит».