Талалаев поблагодарил судей за работу в матче с удалением Конате

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча восьмого тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

«Я поблагодарил судей за работу. В первом тайме есть спорные вопросы. Думаю, что есть люди, которые посмотрят и решат эти вопросы», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Он также отметил своих подопечных за проявленный характер. Талалаев также считает, что в первом тайме не увидел опасных моментов у «Локомотива».

«Ребята молодцы. Просто тяжело второй матч подряд играть вдесятером. Игрой своей команды я доволен», — добавил тренер.

«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. Команда из Грозного в середине первого тайма осталась в меньшинстве после удаления Мохамеда Конате (28-я минута).

В составе «Ахмата» мячи забили Конате (3-я), Лечи Садулаев (62-я). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (42-я, пенальти).

Ранее в «Ахмате» рассказали, что Гамид Агаларов должен был выйти на поле в матче с «Локомотивом».