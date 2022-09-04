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Дубль Рашфорда помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Арсенал» в матче АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» на своём поле нанёс поражение «Арсеналу» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.
Дубль Рашфорда помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Арсенал» в матче АПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Ash Donelon

Игра на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Эрика тен Хага.

В составе МЮ дубль оформил Маркус Рашфорд (66-я, 75-я минуты). Также отличился Антони (35-я). У канониров гол на свой счёт записал Букайо Сака (60-я).

«Манчестер» (12 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (15) сохранил лидерство в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче АПЛ.

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