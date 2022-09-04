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Абаскаль: «Спартак» готов сыграть с «Зенитом» первым номером

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о планах на матч восьмого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Абаскаль: «Спартак» готов сыграть с «Зенитом» первым номером
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Готов ли Спартак играть первым номером против такого Зенита? Конечно, мы хотим играть первым номером, навязывать свой футбол. Но есть соперник, который пытается противодействовать, навязывать свой футбол. Сегодня у нас очень сильный соперник, который выиграл четыре последних чемпионата. У них очень высококлассные футболисты. Но мы будем стараться навязывать свою игру, играть в открытый футбол», — заявил Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» принимает «Зенит» на стадионе «Открытие Арена».

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее были объявлены стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч РПЛ.

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