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Абаскаль об отсутствии Мелёшина: звезда может вспыхнуть, а потом погаснуть

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что поменялось в команде после матча за Суперкубок России с «Зенитом».
Абаскаль об отсутствии Мелёшина: звезда может вспыхнуть, а потом погаснуть
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Поменялось многое, прежде всего, время подготовки. Тогда у нас от силы было десять дней. Сейчас десять недель. В чём Спартак стал сильнее? Прежде всего, тренировки, та работа, что мы проводим каждый день», — заявил Абаскаль.

Он также рассказал, почему в заявке команды отсутствует Алексей Мелёшин.

«При работе с молодыми игроками важна последовательность, отношение к работе. Звезда может вспыхнуть, а потом погаснуть. Мы хотим, чтобы этот огонь горел значительно дольше. Поэтому сегодня Мелёшину лучше быть в своей команде», — рассказал Абаскаль.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее были объявлены стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч РПЛ.

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