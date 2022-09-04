Юран считает «Спартак» фаворитом в матче с «Зенитом»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Спартак» играет дома, должен быть фаворитом. Надеюсь, у красно-белых большие шансы сегодня. Ретроматч? Хорошо, парни выиграли. Только маловато болельщиков было», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».
Встреча между командами пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.
После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» — пятый (16).
Ранее были объявлены стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч РПЛ.