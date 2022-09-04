Фьюри: точно срублю Усика за шесть раундов

Британец Тайсон Фьюри уверен, что без особых проблем нанесёт поражение украинцу Александру Усику.

«Я и мой тренер Шугар Хилл убеждены, что если Усик продержится против меня шесть раундов, то это будет плохое выступление. Я точно срублю его раньше, а Шугар думает, что я сделаю это за четыре. Поэтому мы поспорили», — написал Фьюри в социальных сетях.

Британский боксёр считает, что Усик решил отозвать свой вызов на бой. Фьюри назвал украинца трусом, который прикрывается травмами.

«Усик не хочет драться. Он вызвал меня, а теперь испугался, бегает от меня. Говорит, что хочет драться в следующем году. Наберись мужества», — добавил британец.

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом). Усик вызвал Фьюри на бой сразу после поединка с Джошуа.

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее Фьюри сообщил, когда планирует объявить о своём следующем бое.