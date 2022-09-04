Чалов: жаль, что у Захаряна не получилось перейти в «Челси»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Очень жаль, что у него не получилось перейти. Ему желаю только удачи, работать и продолжать тот футбол, в который он умеет играть. Только удачи», — цитирует Чалова Metaratings.

На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры. Однако по ряду не зависящих от российского клуба технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Дмитрий Скопинцев рассказал, как помог Захаряну пережить срыв перехода в «Челси».