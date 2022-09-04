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В «Спартаке» рассказали, что игроки могут встретиться с Федуном после матча с «Зенитом»

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о встрече футболистов с бывшим владельцем команды Леонидом Федуном.
В «Спартаке» рассказали, что игроки могут встретиться с Федуном после матча с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Будет встреча. Говорил Мележиков, что после этого матча игроки встретятся с ним в ресторане. Возможно, сегодня. Сейчас ещё серьёзная коронавирусная ситуация, но обязательно встретятся», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Встреча с «Зенитом» пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее были объявлены стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч РПЛ.

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