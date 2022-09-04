Федотов о трансферах ЦСКА: хотелось бы, чтобы Дед Мороз пару подарков преподнёс

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о возможных трансферах команды.

«Трансферы — это такая штука, которая заканчивается в 12 ночи. И в это время, как мы видели в Европе, происходят самые хорошие сделки. Новый год далеко, но хотелось бы, чтобы Дед Мороз ещё пару подарков преподнёс», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

В рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА встречался с «Крыльями Советов». Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил Игорь Дивеев (79-я минута).

Таким образом, ЦСКА вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков.

Ранее российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену пенальти в матче между ЦСКА и «Крыльями Советов».