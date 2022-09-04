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Валуев пожелал «Зениту» победы над «Спартаком» с крупным счётом

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Депутат Госдумы России Николай Валуев пожелал петербургскому «Зениту» победы в матче восьмого тура чемпионата России со столичным «Спартаком».
Валуев пожелал «Зениту» победы над «Спартаком» с крупным счётом
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Матч должен получиться очень зрелищным. Дерби двух столиц — это всегда очень интересно. Верю в свою любимую команду и желаю ей сегодня такой же крупной победы над «Спартаком», как в Суперкубке», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

Игра за Суперкубок между петербургским клубом и красно-белыми закончилась победой подопечных Сергея Семака со счётом 4:0. 

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают пятое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате сине-бело-голубые (17).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Зенитом».

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