Тарпищев: пока «Спартак» способен обыграть «Зенит» только с помощью удачи
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Пока «Спартак» способен обыграть «Зенит» только с помощью удачи. У петербургского клуба состав посильнее, более-менее всё отработано, взаимозаменяемость у игроков есть, чего не хватает красно-белым», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Столичный клуб на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.
Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают пятое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате сине-бело-голубые (17).
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что потеря полузащитника Виктора Мозеса может сказаться на игре красно-белых в матче с «Зенитом».