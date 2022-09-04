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Тарпищев: пока «Спартак» способен обыграть «Зенит» только с помощью удачи

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом».
Тарпищев: пока «Спартак» способен обыграть «Зенит» только с помощью удачи
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Пока «Спартак» способен обыграть «Зенит» только с помощью удачи. У петербургского клуба состав посильнее, более-менее всё отработано, взаимозаменяемость у игроков есть, чего не хватает красно-белым», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Столичный клуб на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают пятое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате сине-бело-голубые (17).

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что потеря полузащитника Виктора Мозеса может сказаться на игре красно-белых в матче с «Зенитом».

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