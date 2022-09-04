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Ловчев считает, что «Спартаку» будет не хватать Мозеса в матче с «Зенитом»

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Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что потеря полузащитника Виктора Мозеса может сказаться на игре красно-белых в матче восьмого тура чемпионата России с «Зенитом».
Ловчев считает, что «Спартаку» будет не хватать Мозеса в матче с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Зенит» всё равно является фаворитом. Он лучше укомплектован. У красно‑белых ещё и особо значимой кажется перед матчем потеря Мозеса. Тем не менее нельзя не сказать, что те же Промес, Зобнин и Соболев иначе раскрылись при Абаскале. Хотя в предстоящей игре никому бы не отдавал преимущество, тем более своё поле «Спартаку» каким‑то образом будет помогать», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

По его словам, красно-белые изменились после матча за Суперкубок. Главный тренер столичного клуба Гильермо Абаскаль ставит интересный и активный футбол, в который самим игрокам нравится играть.

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате сине-бело-голубые (17).

Ранее агент Луис Фернандо Гарсия рассказал о самочувствии полузащитника «Зенита» Клаудиньо перед матчем со «Спартаком».

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