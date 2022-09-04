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Родченков ответил на вопрос, жалеет ли об интервью американским журналистам

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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал, жалеет ли он об интервью американским журналистам.
Родченков ответил на вопрос, жалеет ли об интервью американским журналистам
  • globallookpress.com
  • © Netflix/ZUMAPRESS.com

«Решение было принято. Вот и всё», — ответил Родченков на вопрос, жалеет ли он о первом интервью американскому режиссёру Брайану Фогелю.

Его слова приводит The Wrap в рецензии к документальному фильму «Икар: последствия». Это продолжение картины Фогеля «Икар» о допинге в российском спорте, получившей в 2018 году премию «Оскар».

Особое место в новой ленте занимает сюжетная линия с описанием жизни Родченкова. В частности, его общение с женой, которую информатор WADA не видел с 2015 года, как и детей. Их диалоги сводятся к тому, что Вероника осуждает поступок мужа, поскольку таким образом он разрушил свою семью.

Ранее Родченков рассказал, что оставил свои дневники с допинговыми махинациями в России.

 

 

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