Родченков ответил на вопрос, жалеет ли об интервью американским журналистам

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал, жалеет ли он об интервью американским журналистам.

«Решение было принято. Вот и всё», — ответил Родченков на вопрос, жалеет ли он о первом интервью американскому режиссёру Брайану Фогелю.

Его слова приводит The Wrap в рецензии к документальному фильму «Икар: последствия». Это продолжение картины Фогеля «Икар» о допинге в российском спорте, получившей в 2018 году премию «Оскар».

Особое место в новой ленте занимает сюжетная линия с описанием жизни Родченкова. В частности, его общение с женой, которую информатор WADA не видел с 2015 года, как и детей. Их диалоги сводятся к тому, что Вероника осуждает поступок мужа, поскольку таким образом он разрушил свою семью.

Ранее Родченков рассказал, что оставил свои дневники с допинговыми махинациями в России.