Родченков рассказал, что оставил свои дневники с допинговыми махинациями в России
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Об этом Родченков сообщил в новом документальном фильме «Икар: последствия», о премьере которого пишет издание The Wrap.
В картине учёный рассказывает, что, покидая Россию, не стал брать дневники с собой, а спрятал в укромном месте.
Последняя попытка добраться до записей была предпринята в 2018 году во время чемпионата мира по футболу, когда на турнир отправился друг Григория.
По словам Родченкова, это путешествие в Россию напоминало приключения Джеймса Бонда.
Принятый в США «закон Родченкова» позволяет судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на международных спортивных мероприятиях, затрагивающих интересы Соединённых Штатов.
Ранее Родченков поделился мнением о России.