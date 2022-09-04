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Родченков рассказал, что оставил свои дневники с допинговыми махинациями в России

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Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, что оставил свои дневники с допинговыми махинациями в России.
Родченков рассказал, что оставил свои дневники с допинговыми махинациями в России
  • globallookpress.com
  • © Netflix/ZUMAPRESS.com

Об этом Родченков сообщил в новом документальном фильме «Икар: последствия», о премьере которого пишет издание The Wrap.

В картине учёный рассказывает, что, покидая Россию, не стал брать дневники с собой, а спрятал в укромном месте.

Последняя попытка добраться до записей была предпринята в 2018 году во время чемпионата мира по футболу, когда на турнир отправился друг Григория.

По словам Родченкова, это путешествие в Россию напоминало приключения Джеймса Бонда.

Принятый в США «закон Родченкова» позволяет судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на международных спортивных мероприятиях, затрагивающих интересы Соединённых Штатов. 

Ранее Родченков поделился мнением о России.

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