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ПСЖ не включил Икарди в заявку на Лигу чемпионов

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«Пари Сен-Жермен» не включил аргентинского нападающего Мауро Икарди в заявку на групповой этап Лиги чемпионов сезона-2022/23.
ПСЖ не включил Икарди в заявку на Лигу чемпионов
  • Gettyimages.ru
  • © Masashi Hara

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На протяжении нескольких дней СМИ утверждали, что Икарди близок к переходу в «Галатасарай».

Икарди перешёл во французский клуб в 2019 году на правах аренды из «Интера», а в мае 2020 года ПСЖ подписал контракт с 29-летним футболистом до 30 июня 2024 года. Всего за ПСЖ он провёл 92 матча, забил 38 мячей и оформил десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий Килиан Мбаппе просит руководство ПСЖ убрать аргентинцев из команды.

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