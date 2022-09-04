ПСЖ не включил Икарди в заявку на Лигу чемпионов

«Пари Сен-Жермен» не включил аргентинского нападающего Мауро Икарди в заявку на групповой этап Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На протяжении нескольких дней СМИ утверждали, что Икарди близок к переходу в «Галатасарай».

Икарди перешёл во французский клуб в 2019 году на правах аренды из «Интера», а в мае 2020 года ПСЖ подписал контракт с 29-летним футболистом до 30 июня 2024 года. Всего за ПСЖ он провёл 92 матча, забил 38 мячей и оформил десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий Килиан Мбаппе просит руководство ПСЖ убрать аргентинцев из команды.