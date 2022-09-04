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Капелло пожелал удачи Кокорину после перехода в «Арис»

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло пожелал нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину удачи в кипрском «Арисе».
Капелло пожелал удачи Кокорину после перехода в «Арис»
  • Legion-Media
  • © IPA/Sipa USA

«Желаю удачи Кокорину на Кипре», — цитирует Капелло Sport24.

Кокорин в сезоне-2021/22 в составе «Фиорентины» в Серии А в общей сложности сыграл 121 минуту. В «Арис» форвард перешёл на правах аренды 31 августа.

«Арис» на своём поле нанёс разгромное поражение «Олимпиакосу» в матче второго тура чемпионата Кипра (5:0). Бывший форвард московского «Спартака» вышел на поле в перерыве и отметился результативной передачей на Матию Шполярича (89-я минута).

Ранее Кокорин заявил, что его первый день в «Арисе» получился очень насыщенным.

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