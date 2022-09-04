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Червиченко предположил, что «Зенит» обыграет «Спартак» с минимальным счётом

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» не сможет обыграть столичный клуб с разгромным счётом в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Червиченко предположил, что «Зенит» обыграет «Спартак» с минимальным счётом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Скорее всего, «Зенит» обыграет «Спартак» с минимальным счётом или вовсе не заберёт победу у красно-белых. Думаю, что разгрома в Москве не случится», — цитирует Червиченко Sport24.

Он также отметил, что столичный клуб неплохо играет и вряд ли допустит поражение в домашнем матче.

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате сине-бело-голубые (17).

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

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