Червиченко предположил, что «Зенит» обыграет «Спартак» с минимальным счётом

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» не сможет обыграть столичный клуб с разгромным счётом в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

«Скорее всего, «Зенит» обыграет «Спартак» с минимальным счётом или вовсе не заберёт победу у красно-белых. Думаю, что разгрома в Москве не случится», — цитирует Червиченко Sport24.

Он также отметил, что столичный клуб неплохо играет и вряд ли допустит поражение в домашнем матче.

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате сине-бело-голубые (17).

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».