Агент Фернандеса не считает, что футболист перейдёт в «Ахмат»

Альберт Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Пауло Фернандеса, прокомментировал процесс переговоров с «Ахматом» и «Спартаком».

«Вышел ли «Спартак» из переговоров, раз на горизонте появился «Ахмат»? Всё дело в «Волосе», клуб хочет продать Фернандеса «Ахмату», а не «Спартаку». Означает ли это, что в скором времени мы увидим его в грозненском клубе? Я так не думаю», — цитирует Ботинеса «Спорт-Экспресс».

По его словам, всё будет зависеть от того, смогут ли договориться клубы.

По сообщениям СМИ, «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за Фернандеса.

Контракт хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что Фернандес будет куплен только по рыночной стоимости.

Ранее технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров высказался об отсутствии болельщиков красно-белых на трибунах стадиона.