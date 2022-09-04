Агент Фернандеса не считает, что футболист перейдёт в «Ахмат»
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«Вышел ли «Спартак» из переговоров, раз на горизонте появился «Ахмат»? Всё дело в «Волосе», клуб хочет продать Фернандеса «Ахмату», а не «Спартаку». Означает ли это, что в скором времени мы увидим его в грозненском клубе? Я так не думаю», — цитирует Ботинеса «Спорт-Экспресс».
По его словам, всё будет зависеть от того, смогут ли договориться клубы.
По сообщениям СМИ, «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за Фернандеса.
Контракт хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что Фернандес будет куплен только по рыночной стоимости.
Ранее технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров высказался об отсутствии болельщиков красно-белых на трибунах стадиона.