Fussball Transfers: руководство «Лейпцига» может отправить Тедеско в отставку

Руководство «Лейпцига» недовольно результатами клуба в начале сезона-2022/23 чемпионата Германии по футболу.

Как сообщает Fussball Transfers, в «Лейпциге» ставят перед собой серьёзные задачи, особенно после больших трат в летнее трансферное окно.

Отмечается, что главный тренер клуба Доменико Тедеско может быть уволен.

«Лейпциг» после пяти матчей Бундеслиги занимает 11-е место, набрав пять очков. 3 сентября «Айнтрахт» одержал разгромную победу над подопечными Тедеско. Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» и завершилась со счётом 4:0.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Тедеско, ныне возглавляющий «Лейпциг», рассказал, что до сих пор следит за красно-белыми.